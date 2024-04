Al periodista Antonio Maestre le sorprende que el PP hable del control de los medios de comunicación "cuando todos hemos sufrido las presiones y la sanción laboral", argumenta. Tanto es así que confiesa lo siguiente: "A mí me han echado de dos trabajos porque Ayuso consideró que debía ser así", afirma Maestre.

"Y por publicar cosas ciertas" aclara. "Por publicar y denunciar problemas de gestión la sanidad madrileña de Ayuso, yo he sido eliminado de dos trabajos porque desde la Puerta del Sol (lugar donde está la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid) se consideró así", insiste Maestre. Por tanto, "que el PP me hable de control de medios...", sostiene Maestre.

Y con todo esto, Maestre señala un ejemplo que ocurrió hace no mucho: "Un tipo que tiene acreditación en el Congreso y trabaja para públicos dijo el día de las movilizaciones en Ferraz: 'Hoy tiene que arder Ferraz'", explica Maestre. "Y hoy todos entendemos que no es normal y no puede estar aceptado por los medios de comunicación ni nosotros podemos validarlo".