Miguel Molina, alcalde Barbate, ha denunciado "la falta de medios" que tienen en la zona para luchar contra el narcotráfico. "La Guardia Civil no está, no tiene recursos suficientes, por lo que las narcolanchas han visto un lugar ideal donde poder meterse", ha señalado, al tiempo que ha reaccionado a las personas que jalearon a los narcos defendiendo que "por cuatro o cinco personajes no podemos decir que el pueblo sea así".

En este sentido, el alcalde ha defendido que "el pueblo de Barbate es humilde, trabajador, marinero y no tiene nada que ver con el tema del narcotráfico, ni lo quiere". "Algunos de los que estaban allí estarán incluso arrepentidos, porque no sabían lo que iba a ocurrir", ha asegurado, a lo que ha respondido Antonio García Ferreras expresando que no sabe si "los que estaban allí jaleando a los narcos para que pasaran por encima a los guardias civiles están muy arrepentidos", pero ha afirmado que "hay una cosa que es cierta y es que en Barbate no son narcotraficantes, sino que los sufren".