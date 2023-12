Se anuncian más salidas de Podemos Madrid. Acabamos de conocer la mañana de este lunes, 11 de diciembre, las bajas de Roberto Sotomayor y Carolina Alonso, algo que agudiza la crisis del partido morado. Y es que, tal como asegura en Al Rojo Vivo, el periodista Carlos E. Cué, "Podemos está en una situaciones extremadamente grave y la situación en Madrid es particularmente grave, porque la cúpula y estructura de mando de Podemos está saliendo".

Añade además el periodista que "en política no hay nada casual" y que todo, todas estas salidas, está relacionado con el abandono de Podemos de Sumar y la salida al Grupo Mixto. Y todo esto tiene que ver con dos momentos decisivos, sostiene Cué. El primero, cuando Irene Montero no entró en las listas para el 23-J y el segundo, cuando ésta no es ministra y no entra definitivamente en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Y queda un tercer momento es la presentación por separación a las elecciones europeas".

Realmente, confiesa el periodista, "Podemos hasta hace dos semanas decían que no se iban al Grupo Mixto, que los tenían que echar, pero finalmente cambiaron de opinión". Es cierto no obstante que en el gobierno "hay una sensación de que esto complica la mayoría, porque hay que negociar con una agente más, pero que Podemos tampoco tiene margen para tumbar al gobierno ni los presupuestos", sostiene Cué. En el video podemos ver al completo su análisis.