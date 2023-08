Beatriz Parera, periodista de El Confidencial alaba en la tertulia política de Al Rojo Vivoel rumbo que ha dado Alberto Núñez Feijóo en los últimos días: "Da la sensación de que el PP quiere pasar pantalla del discurso que tenía antes de derogar el sanchismo. Y creo que es de agradecer".

Al igual que es de agradecer -añade la periodista- que Feijóo quiera llegar a acuerdos con el PSOE: "Lo que está intentando, me da la sensación, Feijóo es presentarse con otra cara, en previsión de una posible repetición electoral. Evidentemente de esa reunión de mañana no va a salir nada, pero está tratando de aparecer como presidenciable y como un hombre de estado, frente a la posibilidad de que se vuelva a votar, si no sale ninguna de las dos investiduras".

Mañana miércoles 30 de agosto, Feijóo y Sánchez se reunirán en el Congreso de los Diputados, a las 10:00h, después de que el primero contactase con el segundo por WhatsApp y sus equipos cerrasen la fecha, para hablar de la futura investidura, en la ronda que el PP pretende llevar a cabo con todos los partidos que han conseguido representación en el Congreso, excepto EH Bildu.