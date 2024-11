"Carlos Mazón es rehén de las mentiras que va diciendo para ocultar esa verdad, porque no puede explicar por qué no estaba donde tenía que estar [el día de la DANA]", afirma la periodista de La Razón Ainhoa Martínez, haciendo alusión a la comida con una periodista que Mazón dijo tener el día de la tragedia de Valencia y que duró más de tres horas.

La comparecencia del presidente de la Generalitat Valenciana en las Corts del pasado viernes fue para Martínez un "despropósito" ya que no "asumió ninguna responsabilidad" y "no hubo ningún mensaje de empatía a las víctimas", subraya Martínez, que asegura que "el único error que reconoció fue el de haber borrado un 'tuit' en el que decía que la DANA se iba hacia Cuenca".

Según Martínez, "Mazón es un perfil tóxico para el PP" y es "incomprensible que se elevaran tanto las expectativas" [de esa comparecencia], como aseguró días antes Alberto Núñez Feijóo, diciendo que iba a "reconformar a los valencianos".

"Pero es todavía más errático y erróneo decir que lo que vimos el viernes fue un acto valiente por parte del PP. Creo que si Mazón no se presenta a las próximas elecciones es porque la dirección del PP no quiere perder las próximas elecciones en la Comunidad Valenciana. Si Mazón no asume responsabilidades en primera persona van a ser los valencianos quienes lo hagan", finaliza Martínez. En el vídeo, podemos ver al completo su intervención.