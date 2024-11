La periodista de La Razón, Ainhoa Martínez analiza la entrevista de Alberto Núñez Feijóo en Espejo Público. "Hemos visto al Feijóo más equilibrista porque no deja caer a Mazón pero ha evitado respaldarlo abiertamente. Porque dice que tenía que haber sido el propio Mazón quien declarase la emergencia pero luego responsabiliza de ello también al propio Gobierno de España".

Con todo esto, afirma Martínez que el PP está en una situación "muy controvertida" porque "claramente han dejado solo a Mazón y Mazón es hoy por hoy un perfil tóxico para el PP". Pero también, añade la periodista, "se demuestra que no son capaces de hacerle dimitir o de apartarle; además, no ha declarado la emergencia nacional como se le estaba pidiendo desde Génova y si él no quiere dimitir, hay muchas dificultades para quitarle de en medio".

Con lo cual, argumenta la periodista en Al Rojo Vivo, todo esto demuestra que por parte de Génova, no existe esa capacidad de presión sobre Mazón. "Los intentos de desestabilizarle por parte del PP no tiene mucho sentido si él va a seguir en el cargo. Porque si Mazón se va y da un paso al lado, Valencia quedaría en manos de Vox y esto sería también es escenario muy complicado para el PP", añade y concluye Martínez. En el vídeo podemos ver completa su intervención.