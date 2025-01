Afra Blanco: "El virus del machismo todas lo hemos podido llegar a vivir"

La sindicalista destaca que todas las mujeres pueden llegar a ver en el nerviosismo de Elisa Mouliaá la "realidad alternativa" que han podido vivir en diferentes ámbitos de su vida. "No me refiero directamente a agresiones, sino a ese machismo".

Afra Blanco se ha pronunciado sobre la denuncia que la actriz Elisa Mouliaá ha presentado contra Íñigo Errejón por agresión sexual, destacando que ella cree que es importante resaltar los "ataques" que Mouliaá está recibiendo desde que decidió hacerlo.

Ante la pregunta de por qué ha denunciado ahora, la sindicalista ha recordado que a veces una no es consciente de que es víctima "hasta que lo es". "Una no siempre denuncia porque no se ve fuerte o porque decide no hacerlo, y no por ello deja de ser víctima", ha indicado.

Un momento que ha aprovechado para aclarar que todas las mujeres pueden llegar a ver en el nerviosismo de la actriz la "realidad alternativa" que han podido vivir en diferentes ámbitos de su vida. "No me refiero directamente a agresiones, sino a ese machismo", ha aclarado, recordando que esta sociedad se ha construido "entorno al machismo".

"El virus del machismo todas lo hemos podido vivir y podemos llegar a entender en su reacción y en sus palabras esa realidad alternativa que cada una de nosotras hemos podido llegar a vivir", ha zanjado.