Afra Blanco ha reconocido en Al Rojo Vivo que está "gozándola" con el giro de Feijóo sobre Puigdemont, y ha destacado las que, para ella, son todas las contradicciones del PP sobre este asunto: "La posición del PP de no me he reunido con Junt a solo me he reunido para tomar un café, de no quise ser presidente al en realidad no me dejaron, de promueven el terror a no ser terroristas, de quiero ilegalizarlos a los quiero ilegalizar porque no me dejaron ser presidente, y de la amnistía es un atraco a quise aceptarla pero Vox no me dejó".

Así, la sindicalista ha destacado que el PP ha hecho otras cosas como decir "que el Gobierno es ilegítimo, el insulto, el perseguir, el secuestro a las instituciones y ha pasado de sembrar el odio al yo habría hecho lo mismo". "Yo me pregunto cuánto vale el miedo y el odio, cuánto cuesta esto de enfrentar a los españoles con los catalanes. Y lo estoy gozando porque ahora ya sí estamos en una nueva pantalla y estamos preparados para hablar de las políticas sociales, y en esa el PP suspende", ha manifestado.