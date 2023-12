Las pensiones de viudedad subirán hasta un 14% en 2024 y las mínimas se revalorizarán entre un 5% y un 7%, tal como ha anunciado Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La sindicalista Afra Blanco y analista de Al Rojo Vivo, sostiene que es un "buen anuncio", porque "no podemos olvidar que la inflación acumulada en España está en el 3,5%. Hablamos de una subida para el ingreso mínimo vital de un 6,9% para alcanzar dignidad y suficiencia y del conjunto de las pensiones de un 3,8%.

Y "estos son los temas del comer, de la política y también del diálogo social", asegura Blanco, señalando que sin duda, las pensiones son el gran debate: hay quien quiere verlo desde una perspectiva de gasto y otros desde la inversión. Y es importante decir que "el sistema de es sostenible, por lo menos hasta el 2050", sostiene.

Y quien crea que no -explica la experta- que no se preocupe, que hay un seguimiento sobre el sistema. "Y en el caso supuesto de que esa sistema caiga y no se cumpla con Europa, entonces se abrirá el Pacto de Toledo que es lo que se ha acordado con Bruselas".