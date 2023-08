El periodista Gabriel Sanz ha asegurado en la tertulia política de Al Rojo Vivo que no hay margen para laamnistía, tal como pide Juntsen las negociaciones sobre una posibleinvestidura de Pedro Sánchez, porque "la Constitución Española no lo recoge".

Por tanto, el periodista es claro en este sentido: "Si Puigdemont se empeña en meter su peripecia penal en la mesa de negociación, no habrá investidura de Pedro Sánchez. Y no la habrá porque no depende de Pedro Sánchez que Puigdemont cuando sea entregado por Bruselas -si es que es entregado- tenga que ser recibido por la Guardia Civil como el otro día lo Clara Ponsatí y puesto a disposición del Poder Judicial y probablemente lo metan en la cárcel porque tiene antecedentes de fuga".

Por tanto -añade que si Junts quiere sacar adelante la investidura de Sánchez tendrán que negociar y hablar de otras cosas porque "la situación penal de Puigdemont es la de un huido de la justicia que se fue en un maletero hace 6 años y no hay policía que no tenga un orden de detección en cuanto entre en territorio nacional y esto no depende de Pedro Sánchez", insiste Sanz.