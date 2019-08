Julio Cao de la Fuente, barrendero empleado de Emulsa, ha publicado una 'carta al ciudadano' en Facebook, donde reflexiona sobre su trabajo y critica la actitud de los viandantes cuando lo ven por la calle.

"Me presento. Soy un barrendero, no un 'barremierda'", comienza en su misiva. "No hace falta que me admires, sólo que me respetes y valores. Cuando pases por mi lado puedes darme los buenos días, las buenas tardes o noches (según mi turno), porque ante todo soy un ser humano y en la vida valen más la honestidad, humildad y bondad de una persona, que todos sus títulos y dinero juntos", escribe.

Alega en el escrito que "cada profesión tiene su valor", y por ello pide respeto a todos los que le leen. "Si me ves venir de noche no me insultes diciendo que soy un alienígena, no he bajado de ninguna nave espacial; si llevo uniforme brillante y uso conos reflectivos, es para que me veas en la distancia, por seguridad", aclara ante el comportamiento de algún "niñato borracho".

Julio también ha querido recordar otros momentos en los que le han tirado basura desde un coche y le han gritado: "Recógelo, que para eso te pagan". Asegura que se siente "triste y cansado", y que le pagan para dejar las aceras y las calles como los chorros del oro y que podamos presumir al día siguiente de tener el barrio más limpio de todos.

"Querido ciudadano, puedes gastar todo el dinero que quieras en servicios de limpieza más eficientes, pero si no eres cívico continuarás teniendo la calle llena de latas, papeles, plásticos y demás", afirma el barrendero.

"Y no me refiero sólo a aquellos que remueven los contenedores buscando entre la basura, sino a niños, ancianos o adultos a los que no les importa tirar cáscaras de pipas, hojas de periódico o colillas al suelo, incluso en mi presencia y cuando acabo de barrer", aclara reflexionando sobre la importancia de educar en el respeto.

"La ciudad es de todos y entre todos la tenemos que cuidar", concluye en la publicación, que ha conseguido hacerse viral en cuestión de días.

Los usuarios han reaccionado al comunicado dándole la razón, y muchos compartiendo que hay gente muy "incívica, irrespetuosa y maleducada", y que es importante hacer "reflexionar a más de uno" sobre el comportamiento hacia ciertos sectores.