La oveja 'mutante' de Turquía: descubren una boca con dientes y saliva en el interior de su oreja

"Empecé a esquilar a las demás ovejas, pensé que accidentalmente le había cortado la oreja y por eso la veía rara. Cuando me acerqué al oído me di cuenta de que era una boca, estaba muy asustado. Empecé a temblar", explicó el ganadero, Ali Duman, al diario 'The Mirror'.

El granjero llamó de inmediato a un veterinario. El profesional nunca había visto un caso igual. Al animal se le estaba formando una boca en el interior de su oreja. Incluso, estaba produciendo saliva consiguiendo tragar, pero de momento no estaba conectado al aparato digestivo.

Según el veterinario, la mutación se pudo producir por varias causas: entrar en contacto con radiación, tomar medicamentos hormonales o una intoxicación en la alimentación de su madre.

El ganadero asegura que no se va a deshacer de la oveja hasta que descubran el por qué de la malformación.