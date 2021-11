Purpurina roja, mucha purpurina roja, y un bate de béisbol con los colores de un bastón de caramelo le han bastado a Mariah Carey para destrozar los espíritus de Halloween. Las calabazas se han roto a pedazos y no queda ni rastro del naranja. Señoras y señores, presten atención: ¡Ya ha llegado la Navidad! porque, si lo anuncia Mariah Carey, no hay quien pueda negarlo.

Sube el volumen. Sí, estás escuchando bien: 'All I want for Christmas is you', y vas a estar cantándolo durante todo el día de hoy (y probablemente de los 60 siguientes). La cantante se ha vestido de Mamá Noel y, rodeada de regalos, adornos y luces, anuncia en un vídeo en sus redes sociales que ha llegado la época donde la magia protagoniza los encuentros familiares y de amigos: "Es tiempo de aplastar la calabaza y tratarla como un pastel porque todavía tenemos que llegar al Día de Acción de Gracias".

"¿Estamos preparados?", se pregunta la cantante.