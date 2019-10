Con el objetivo de concienciar, una madre estadounidense ha compartido a través de las redes sociales las imágenes de su hijo, Cody Bishop, adicto a la heroína. Quiere evitar que haya más casos así y por eso ha mostrado los duros estragos que la droga ha causado en su hijo.

"La cara de la heroína... la realidad para muchas familias en el mundo", ha escrito adjuntando dos impactantes fotografías del joven entre las que sólo hay siete meses de diferencia.

En la primera de las imágenes se puede ver a Cody con un aspecto saludable, sin embargo, en la segunda aparece demacrado, prácticamente en los huesos y cubierto de llagas.

Imagen de Cody Bishop demacrado por la heroína | Facebook Jennifer Salfen-Tracy

"He tenido dudas al publicar, pero muchas personas preguntan cómo van las cosas y he sentido que debía compartirlo. He aprendido a lo largo de este camino que muchas familias se topan con el mismo dolor, pero no hablan de ello. Es un verdadero problema en nuestro mundo", ha afirmado.

Cody llevaba una vida normal hasta que cayó en las redes de la heroína y desde entonces comenzó su descenso a los infiernos. "Es difícil entender cómo alguien que tiene familia y niños que lo aman vive así", ha añadido su madre.

Esta mujer, que desconoce dónde se encuentra su hijo, ha hecho un llamamiento desesperado para dar con él: "Está en Las Vegas sin un hogar y no he sabido nada de él desde hace semanas. Saber que está mal es difícil, pero no saber nada en absoluto es peor".

Después de que las imágenes se hayan vuelto virales, miles de personas han mostrado su apoyo a esta madre en estos duros momentos.