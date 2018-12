Frank Cuesta y Dalas Review, enfrentados: "Tengo una hija y me da miedo que intentes quedar con ella a solas"

Dalas Review no da tregua. Si hace unas semanas estaba declarando como acusado de un presunto delito de agresión sexual del que ha salido absuelto, ahora tiene un nuevo enemigo: Frank Cuesta.

La pelea entre ambos se remonta al pasado 13 de diciembre, cuando el activista subió un polémico vídeo a Youtube en el que una cámara oculta grababa cómo le habían amenazado a punta de pistola tras intentar salvar a varios animales de la venta ilegal y del maltrato.

Poco después, el youtuber le acusó de montajista y publicó en su canal 'pruebas' que demostraban su teoría de que todo había sido un engaño de Frank para que se hablara de él.

La discusión se agravó cuando hace dos días Cuesta respondió en redes sociales a todas las acusaciones vertidas sobre él ...y la cosa no terminó ahí. Dalas ha vuelto a subir un segundo vídeo en el que se niega a pedirle disculpas por su contenido 'fake' y reta al extenista a un 'cara a cara'.

"Dices que soy un mentiroso, dices que soy un difamador, te voy a dar la oportunidad de demostrarlo hoy mismo si quieres delante de toda mi audiencia en directo. Ven conmigo en directo, cállame la boca y enséñame las pruebas de ese vídeo de 23 minutos que dices tener. Ahora sólo veo a un hombre que no para de decir mentiras, una tras otra", ha declarado.

De manera simultánea ha pedido en su cuenta de Twitter que alguien le dé el correo de Frank para insistirle en que participe en su cara a cara...y ha obtenido una respuesta tajante de su nuevo enemigo: "Gracias por la invitación, pero no me quiero mezclar contigo mas, porque tengo una hija y me da miedo que intentes quedar con ella a solas cuando tenga 13 aňos".

El enfrentamiento ha terminado, de momento, con una dura declaración del youtuber:"Mejor preocúpate de que tu hija no se mezcle con cierta persona para que no vaya a prisión por tráfico de drogas en Tailandia", haciendo referencia a la mujer de Frank, Yuyee, quien está retenida en Tailandia desde hace cuatro años por presunto tráfico de drogas.