Un cirujano del Hospital Universitario de Badajoz ha publicado una reflexión tras lo que le sucedió con un paciente que ingresó de urgencia que se ha vuelto viral y ha sido muy aplaudida en redes, donde tiene más de 40.000 reacciones.

"El problema no lo tiene la sanidad, lo tenemos nosotros. Nos la vamos a cargar por ignorantes", resume Ángel Martínez Monsalve tras explicar el caso.

En su publicación, relata que el paciente llegó al centro hospitalario en helicóptero y con todo el personal de urgencias del servicio de Angiología y cirugía vascular preparado, que consistía en "dos cirujanos vasculares, dos anestesistas, dos enfermeras, un auxiliar y un celador".

Posteriormente, tras repasar lo costoso que fue el tratamiento y que "el paciente llega muriendo en un helicóptero a la puerta de urgencias y sale caminando por su propio pie una semana después", su comentario de despedida fue quejarse porque "con lo que pagamos en impuestos es vergonzoso que tengamos que compartir habitación con otros enfermos".

Ante ello, Martínez Monsalve cuenta que decidió no contestar porque no merece la pena. Lo que sí ha querido hacer es una reflexión: "Lo que sí tengo claro es que el problema principal en este asunto y en este país no lo tiene la sanidad, lo tenemos nosotros. Nos la vamos a cargar por ignorantes. Es lo que hay. El tiempo nos pondrá en nuestro lugar, espero".

En declaraciones a Europa Press, el cirujano destaca que pese a que la sanidad española es "mejorable" y tiene "muchísimos puntos negros", se trata de "un privilegio incalculable y la estamos minando con este tipo de actitudes. Entre todos pagamos y mantenemos un diamante y a veces solo miramos el envoltorio (habitaciones compartidas, WiFi en las plantas...), vamos a ver todo en perspectiva y valorarlo o cuando lo perdamos porque no sea sostenible, nos acordaremos".

Esta es la publicación íntegra de Ángel Martínez Monsalve:

Caso real. Es mío.

Un paciente ingresa de urgencias a las 18:35 de la tarde con un aneurisma abdominal roto, 100% de mortalidad si no se trata inmediatamente.

Viene en helicóptero porque su vida está en juego, con todo el personal de urgencias preparado para subirlo a quirófano en 2 minutos de reloj, listo para ser intervenido.

Es operado de urgencia; 2 cirujanos vasculares, 2 anestesistas, 2 enfermeras, 1 auxiliar y un celador trabajan en quirófano. Se emplea para salvarlo una prótesis de alta tecnología que cuesta 21.000€ en total, usando un arco radiológico y una mesa especial con un coste de 600.000€.

Tras la cirugía pasará tres días en UCI, donde intensivistas, y enfermería especializada seguirá luchando por su vida (esos 3 días de lucha ascienden a 5500€). La semana en planta de hospitalización al salir de UCI, "tan solo" requiere 21 turnos de enfermería, auxiliares y celadores, además de un cirujano pendiente 24h diarias esos 7 días (7300€).

Independientemente de la anécdota económica, el resumen es que el paciente llega muriendo en un helicóptero a la puerta de urgencias y sale caminando por su propio pie una semana después...

Su comentario al ser dado de alta fue, gracias señores, pero con lo que pagamos en impuestos es vergonzoso que tengamos que compartir habitación con otros enfermos.

No contesté, ni lo haré en el futuro, no merece la pena. Lo que sí tengo claro es que el problema principal en este asunto y en este país no lo tiene la sanidad, lo tenemos nosotros. Nos la vamos a cargar por ignorantes. Es lo que hay. El tiempo nos pondrá en nuestro lugar, espero.