La gabardina creada en respuesta a la de Melania Trump se agota: sus beneficios irán destinados a refugiados y migrantes

La compañía, con sede en Portland, anunció en Instagram que la totalidad de los ingresos se destinará a la organización sin fines de lucro 'Centro de Refugiados e Inmigrantes para la Educación y Servicios Jurídico' (RAICES), que lleva a cabo actualmente una campaña para poner fin a la separación familiar en la frontera entre Estados Unidos y México.

La chaqueta de Melania Trump llevaba impresas las palabras 'Realmente no me importa. ¿Y a ti?' y provocaron indignación pública en las redes sociales. En respuesta, 'Wildfang' publicó una foto en Instagram que mostraba a una modelo con el mensaje en su chaqueta: 'Realmente sí me importa. ¿Y a ti?'.

La compañía comentó: "¿Y qué tal si hacemos nuestra propia versión de la chaqueta de Melania y donamos todas las ganancias a @raicestexas. ¿Quién se apunta?". La publicación se volvió viral y recibió numerosas muestras de apoyo. Aunque el modelo de chaqueta como la que llevó Melania el jueves en su visita a Texas está agotada (tenía un precio de 98 dólares), todavía se puede comprar la camiseta y la chaqueta con el mensaje impreso.

La compañía incluye dentro de estos dos modelos en su tienda por internet un mensaje para la primera dama que dice: "Oye, Melania, a nosotros sí que nos importa! Por eso hemos hecho esta chaqueta. Queremos decir que apoyamos a los inmigrantes. Queremos decir que sí nos importa".

La primera dama ya no llevaba la gabardina cuando desembarcó unas horas más tarde en McAllen para visitar uno de los centros de detención para menores inmigrantes y otras instalaciones gestionadas por la Patrulla Fronteriza en esa localidad. La chaqueta era de la marca española 'Zara' y se vendía por 39 dólares, según la publicación 'Daily Mail', aunque no parece estar disponible en la web estadounidense de la firma española.

La portavoz de la primera dama, Stephanie Grisham, confirmó la autenticidad de la fotografía que originó la polémica al ser preguntada al respecto por los periodistas. "Es una chaqueta. No había ningún mensaje oculto. Después de la importante visita a Texas, espero que los medios no vayan a elegir centrarse en su vestuario (como hicieron el año pasado con sus tacones altos)", afirmó Grisham.

Las expresiones de sorpresa e incredulidad se multiplicaron en la red social Twitter al difundirse la fotografía, con un usuario declarándose "sin palabras" y otro aventurando que el mensaje iba dirigido a apaciguar a la base de votantes del presidente estadounidense, Donald Trump. Trump dijo horas más tarde en Twitter que el mensaje inscrito en la gabardina de Melania iba dirigido a los medios de comunicación.