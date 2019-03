Eladia: "Cómo van a tener que llamar a un coche porque me pongo agresiva con 73 años y artrosis"

Ela, una yayoflauta de 73 años, ha declarado en los juzgados por defender a unos manteros a los que la Policía Municipal de Madrid acababa de requisar su mercancía. Eladia cuenta lo que pasó: "Les digo si no les da vergüenza lo que están haciendo, irse riendo con la mercancia de unos pobres".

Cinco meses después, Eladia fue juzgada por desórdenes públicos e insultos a la autoridad. "Dicen que le he llamado hijo de la gran, las peores barbaridades que os podáis imaginar que yo ni cuando he sido joven he dicho", declara la Yayoflauta.

"¿Cómo se puede uno imaginar que en el momento que te piden una identificación a una señora de 73 años enferma de artrosis tiene que llamar a un coche policial porque me pongo muy agresiva con ellos?", se pregunta Eladia.

La juez la condenó a pagar 20 euros, pero recurrieron por dignidad y porque no se le dejó ejercer su derecho a la última palabra. La Audiencia Provincial declaró el juicio nulo y lo han repetido.

"Yo le exijo a la Justicia de este país que con la misma celeridad que ha actuado conmigo actúe con los corruptos", dice esta yayoflauta. Ahora Ela espera la sentencia, que puede ir desde una multa de 20 euros hasta la absolución.