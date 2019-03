Villanueva asegura que en sus ocho años de edil no ha adjudicado nada a Flores

"Si no he adjudicado nada a las empresas de este señor no soy responsable de lo que haga o deje de hacer un conocido mío y, si ha cometido presuntamente una ilegalidad, que caiga sobre él todo el peso de la ley", ha declarado después de añadir que su "nivel de conocimiento personal no implica en ningún caso trato de favor".

"Ni como delegado de Economía ni como vicealcalde he tenido competencia en concesión de licencias o control de ruido"

El edil ha repetido en varias ocasiones que en los ocho años en los que fue delegado de Economía conoció a empresarios de todos los sectores pero que jamás adjudicó nada a las empresas de Flores.



"Afirmo que en todos estos años, en todas las responsabilidades de Gobierno que he ocupado, jamás se ha producido adjudicación alguna con empresas de este señor", ha aseverado el vicealcalde, que ha comparecido al ser llamado por la oposición además de a petición propia.



"Ni como delegado de Economía ni como vicealcalde he tenido competencia en concesión de licencias o control de ruido", ha añadido después de negar, una vez más, un trato de favor con las empresas de Flores.

Al ser preguntado por el socialista Jaime Lissavetzky por la apertura de la discoteca Alcalá 20, escenario de otro suceso mortal, el vicealcalde ha declarado que forma parte de un Gobierno que la cerró y que posteriormente fue abierta porque "un juez le dio la licencia". Dicho expediente, además, no fue instruido por el área de Economía sino por el distrito Centro.

"Hacerme responsable de lo que haga una persona a quien yo he casado es excesivo"

Villanueva ha entregado a la presidencia de la comisión su declaración de la renta, de bienes y de actividades desde el año 2004 a 2011. Lo hace porque tiene "la conciencia tranquila" y por "transparencia", la palabra más repetida por el portavoz del Gobierno durante su comparecencia.



La boda de un hermano de Flores

UPyD le ha preguntado si casó a un hermano de Flores. "Es cierto pero hacerme responsable de lo que haga una persona a quien yo he casado es excesivo", ha afirmado después de recordar que ese procedimiento para las bodas civiles se ha empleado en el Consistorio desde 2003 un total de 1.400 ocasiones. También ha concretado que ha oficiado 16 bodas. En algunas conoció allí a los contrayentes.

En cuanto a si celebró algún cumpleaños en un local propiedad de Flores, como le ha preguntado de nuevo UPyD, el vicealcalde ha defendido que tiene derecho a que su vida privada no sea tratada en esta comisión.

"Puedo ser transparente en mi conducta como vicealcalde, no tengo nada que ocultar, de ahí mis declaraciones, pero si le sirve de algo le diré que nunca este empresario ha estado en mi casa ni yo en la suya. Eso define que no existe ese trato de favor especial que apuntan. Mi relación de conocimiento no tiene nada que ver con los trágicos sucesos", ha remachado.