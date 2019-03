Vidas destrozadas y ruina total: las dramáticas historias personales que dejan los incendios en Galicia

Juan, un vecino de Vigo, deambula entre ruinas y no da crédito a tanta nada, uno de los incendios le ha dejado en "la ruina total": "Es que no queda nada, quedan las carcasas de los altavoces. Llevo 40 años trabajando en esto, en alumbrado y altavoces, y se me ha quemado todo, no me ha dejado ni un cable para empezar". No puede volver a empezar porque no tiene dinero y le quedan tres años para jubilarse. Su socio y él vieron quemarse su vida en dos horas.

Por su parte, en As Neves, solo queda un esqueleto de piedra de lo que hace 48 horas era la preciosa casa de la suegra de Casimiro, un vecino de la localidad: "Era la casa de sus padres, mi suegra se asoma a la ventana, ve el destrozo y se tira todo el día llorando". Lo cierto es que la solidaridad de los vecinos ganó al miedo y así lo agradece Casimiro: "Con lo poco que teníamos hemos hecho mucho".

El novio de Sonia, otra vecina de As Neves, tuvo valentía y consiguió salvar a los animales de la casa rompiendo los cristales: "Con una piedra rompió el cristal y sacó un perrito y unos canarios".

En A Coruxo la solidaridad la protagonizó el equipo de fútbol: el fuego les dejó sin luz ni coche de apoyo, con la taquilla derretida, pero abrieron las puertas para alojar a los vecinos. "Era un buen sitio para estar todos, para compartir la tristeza y para escucharles", explica Javier Maté, director deportivo del Coruxo.