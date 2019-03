Víctima de Galván: “Me amenazó con un hacha, me desnudó y me obligó a hacerle felaciones"

Daniel Galván paseaba desnudo por su casa mientras las alumnas a las que daba clase de inglés estudiaban. Así lo explican las diligencias judiciales a las que ha tenido acceso en exclusiva laSexta noticias. En estos documentos se recoge el testimonio de las niñas de las que Daniel Galván abusó.

A las más mayores las adormecía con somníferos para más tarde abusar de ellas. Así lo explica Shana, la primera de sus víctimas: "Me dio somníferos en la bebida y después perdí la conciencia. Cuando desperté me encontré desnuda y con fuertes dolores vaginales".

Daniel Galván abusó de Saná, de su hermana y de su primo de 14 años, el único varón, porque Galván tenía debilidad por las niñas. A las más pequeñas les compraba regalos, en cambio ellas debían pasar un rato en el baño. "Un día estaba en su casa, fui al baño para hacer pis y el entró detrás de mí. Puso su miembro sobre mi miembro sexual pero no sé si hubo penetración", cuenta la víctima.

Los planes no siempre le salían redondos. Alguna vez las menores se negaban y es cuando él utilizaba la violencia. “Me amenazó con un hacha, me amordazó, me desnudó y me obligó a llevarle a cabo felaciones y tocamientos”, relata una de las afectadas.

“Además de los regalos y seguir manteniendo la confianza, empieza a chantajear y amenazar para que los chavales se mantengan en silencio”, explica el psicólogo Enrique García Huete.

En su declaración judicial asegura no que violó a todas sus víctimas porque, según Galván, algunas eran tan pequeñas que no había posibilidad. “Reconozco haber mantenido relaciones sexuales con las dos mayores, pero con las más pequeñas sólo hubo tocamientos y caricias. Ta,bién las grabé pero era para mi disfrute personal”, contaba el pederasta ante el juez.

En su casa encontraron películas y fotografías en las que aparecían sus víctimas. El abogado de las menores asegura que Galván podría haber abusado de más niñas, según algunos medios también lo habría hecho en España. El pederasta alardeaba en la cárcel de haber abusado de dos menores en España, un caso ya se investiga en Torrevieja, localidad de Alicante.