El colectivo de Can Vies seguirá con la reconstrucción por su propia cuenta

Más de 400 personas han participado junto al edificio semiderruido de Can Vies, en la calle Jocs Florals de Barcelona, en una asamblea abierta al barrio para decidir el futuro del inmueble cuyo desalojo y comienzo de demolición generó la semana pasada seis días de violentos incidentes en el barrio de Sants.

Dos portavoces del colectivo de Can Vies han explicado a los periodistas tras la asamblea que el ayuntamiento "sigue sin comprender ni respetar" su naturaleza política y que "con todo el cinismo han obviado la violencia policial".

"El ayuntamiento nos quiere encorsetar en un modelo del que no formamos parte. El centro social de Can Vies es autogestión al margen de la administración. No queremos ni necesitamos ninguna tutela y lo que les molesta es nuestra manera de funcionar. Quieren que entremos en los parámetros de su modelo, de ley y normativa, que sólo responde a sus intereses", han añadido.

Pese a este discurso, los portavoces de Can Vies han dicho que no han tratado la propuesta del ayuntamiento de cederlo temporalmente durante dos años al colectivo que lo ha ocupado durante 17 años para que lo rehabilite, y que lo harán el próximo miércoles, cuando han vuelto a convocar otra asamblea informativa. Hasta esa fecha, han asegurado, no dispondrán de los informes técnicos de sus arquitectos para reconstruir el edificio.

Sobre la advertencia del consistorio de que el inmueble es inestable, han afirmado: "Nosotros somos responsables y los primeros interesados en garantizar la seguridad y tenemos los medios necesarios. Es falso que esté a punto de caer y continuaremos con nuestro plan de trabajo, de construcción colectiva, con nuestros propios medios". En cuanto a si pedirán licencia de obras y harán todos los trámites que les exige el ayuntamiento, han dicho que aún no lo han sopesado.

Uno de los portavoces ha afirmado que una de las prioridades es conseguir otro espacio de autogestión para desarrollar las actividades que se hacían en Can Vies. De momento, el colectivo ha convocado para el próximo fin de semana dos nuevas jornadas para extraer los escombros del inmueble semiderruido. A partir del informe de los arquitectos, crearan subcomisiones para iniciar la reconstrucción.

Han vuelto a acusar al ayuntamiento de mentir y criminalizar al colectivo de Can Vies y han asegurado que son conscientes de que están en la ilegalidad y que su proyecto supera el plazo de dos años que les ha dado hoy el consistorio. En la asamblea también ha participado el portavoz del la plataforma de apoyo a Can Vies, Ferran Aguiló, quien ha dicho a los asistentes que fue el concejal del distrito, Jordi Martí, quien rompió las negociaciones y que el ayuntamiento "continua actuando con el mismo cinismo".