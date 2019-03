Los vecinos de Estepa se reúnen en apoyo a los 22 imputados

La manifestación estaba oficialmente desconvocada, pero algunos estepeños seguían queriendo protestar y mostrar su solidaridad con los vecinos imputados. Dicen que aún tienen miedo, no sólo al clan de ‘Los Chorizos’, sino también ahora a las posibles represalias. “No sabemos si ahora la justicia actuará o no, pero lo que no deberían hacer es actuar contra el pueblo”, afirma uno de los vecinos.

Después de las quejas por la falta de seguridad, la Guardia Civil ha tomado Estepa con refuerzos enviados por la Subdelegación del Gobierno que advierte que no permitirá ningún tipo de concentración. El ambiente sigue, dicen, muy caldeado y en el Barrio de los Poetas aún se ven ventanas calcinadas y el cordón policial.

Unos restos de la protesta del pasado sábado, cuando algunos vecinos terminaron robando a los supuestos ladrones y quemando varias casas del clan. "Son muchos robos los que han hecho y como es lógico, la gente está dolida", señala otro de los vecinos.

Hay 22 estepeños imputados por su presunta participación en el asalto, pero también dos miembros del clan de ‘Los Chorizos’ en la cárcel acusados de ser los presuntos autores de la oleada de robos que había atemorizado a todo un pueblo. La Hermandad Gitana sigue intentando mediar en el conflicto de Estepa mientras algunos miembros del clan esperan en Sevilla para poder volver a sus casas.