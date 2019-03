UPyD denuncia que "el lugar de residencia de la niña de Treviño condiciona la atención que recibe"

LAS CONSEJERÍAS NIEGAN "CONNOTACIONES TERRITORIALES"

Las consejerías de Sanidad del País Vasco y de Castilla y León quieren remarcar que el problema en la atención de la niña de Treviño no tiene connotaciones territoriales. Una opinión que no convence a UPyD. Desde el PSE insisten en que se debe investigar a fondo lo sucedido, y desde el PP no entienden por qué no se envió una ambulancia.