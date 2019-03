Padre Ángel: "A veces estamos más preocupados de rezar que de comer"

‘Save the Children’ denuncia que uno de cada tres niños españoles se encuentra en riesgo de exclusión social. Rodrigo Hernández, miembro de ‘Save the Children’ en la Comunidad Valenciana manifiesta que “los niños llegan al colegio durmiéndose porque no han recibido los nutrientes necesarios”. “Niños que van a clase sin libros porque no tienen para pagarlos y que tienen auténticas dificultades para tener un rato de ocio”, añade.

La situación de las familias en riesgo de pobreza empeora en festivos como Semana Santa porque los comedores sociales cierran hasta el lunes. ‘Mensajeros de la Paz’ ofrecen comida preparada para que puedan subsistir estos cuatro días.

María es el nombre ficticio de una madre que tiene 3 hijas en riesgo de exclusión. No tiene ningún ingreso y sigue adelante gracias a la ayuda de ‘Mensajeros de la Paz’. “Si yo no como al darle el pecho a la niña, no tiene vitaminas. En la intimidad me hundo, pero eso no lo saben mis hijas porque sigo adelante”, manifiesta.

En uno de los comedores de ‘Mensajeros de la Paz’ se alimentan 88 bebés diariamente. Los días festivos también reparten comida. “Lo que se hace es que se reparte comida para que las familias puedan cocinar en casa porque en Semana Santa también se come”, afirma Padre Ángel García, Presidente de ‘Mensajeros de la Paz’. “Yo creo que muchas veces estamos más preocupados de rezar que de comer. Y lo uno es bueno y lo otro es todavía mejor”, añade Padre Ángel.

Los voluntarios de los comedores sociales no entienden de vacaciones. Su procesión se hace en los comedores donde sus pasos son cajas de alimentos. Julia González, voluntaria de ‘Mensajeros de la Paz’ explica que “durante estos días reparten bolsas con comida preparada para que las familias se alimenten hasta el lunes”.

Luis era camionero hasta que se quedó en paro. Ahora cobra 420 euros para alimentar 4 bocas. Con la ayuda de varias ONG y de sus familiares intenta avanzar. “Recurro a todas las ayudas posibles, aceptándolas humildemente y moviendo todo lo que tenga que mover para que mis hijos tengan las ayudas necesarias”, explica.