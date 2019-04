Una pareja de lesbianas acusa de discriminación sexual al registro de Dénia: "Esta prueba no se exige en heterosexuales"

Son una familia a ojos de todos menos de la Administración, el Registro Civil de Denia les exige una prueba de que Benjamin Lennon nació por reproducción asistida para incluirle en la unidad familiar, una prueba que no se exige en caso parejas de heterosexuales.

"No basta con la palabra de dos madres que dicen este es nuestro niño, así como en un matrimonio heterosexual no se comprueba nada", señala Maria José Torres, Madre de Lennon.

Maria José y Brenda tienen otros dos hijos que sí figuran desde su nacimiento en el libro familiar. "Aquí debería estar Lennon y no está", comenta la madre. El obstáculo es la interpretación rigurosa de la ley de reproducción asistida. Por eso han iniciado una camapaña a través de change.org. "Lennon no tiene los derechos que tiene mis otros hijos", señala Brenda.

Maria José y Brenda se casaron en 2009 y siete años despues viven un episodio de sus vida totalmente inesperado. "En ese momento yo no podía haberme casado en Irlanda, entonces estoy muy agradecida a España. Pero claro, llega esa realidad y es como ostras, que todavía no somos iguales ante esa realidad", añade Brenda.

"A mi me conecto con esa negación de la realidad, de tu realidad afectivo-sexual ¿no?, que al final es de lo que se trata. Es como no, tú no eres la madre", concluye Maria José. Son negaciones en forma de barrera a derribar