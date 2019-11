Un nuevo vídeo grabado en Las Palmas de Gran Canaria muestra cómo un hombre agrede a otro de forma brutal en la zona de Arenales. Según informa 'La Provincia', la pelea ocurrió en la calle Molino de Viento y las autoridades han iniciado una investigación para localizar al agresor.

En las imágenes se puede ver cómo un hombre agrede a otro a puñetazos, guantazos y patadas mientras el otro permanece impasible y una tercera persona graba la escena.

La víctima se encontraba sin camiseta y aparte de recibir golpes también estaba siendo humillado por el agresor, que le ofrece un "whiskito". La víctima lo acepta y mientras bebe un trago recibe un fuerte puñetazo en la cara.

Además, un viandante que paseaba por el lugar llama la atención a la persona que graba las imágenes por su actitud impasible y éste le responde violentamente: "Si me apartas el móvil te parto la mano". "Mientras me partas la mano y no me partas la cabeza", responde éste.

Se trata de unas imágenes que salen a la luz después de que recientemente aparecieran otras donde un hombre dejaba inconsciente de un puñetazo a una persona sin recursos a cambio de cinco euros.

Vídeo: 'La Província'