En el último año, a través del 'teléfono amarillo de la conciliación' se han atendido unas 2.500 llamadas con dudas sobre conciliación laboral y familiar.

"El objetivo principal del teléfono amarillo fue realmente dar un servicio legal gratuito para que ninguna mujer madre tuviera que renunciar a su carrera profesional por falta de información", explica Laura Baena, presidenta de la asociación 'Yo no renuncio por la conciliación'.

Teléfono amarillo de la conciliación: 623 189 807

Según un estudio de 'Malasmadres', el 51% de las mujeres han sufrido situaciones negativas derivadas de la maternidad: "Que nos echaran del trabajo, nos quitaran funciones, nos cambiaran de puesto de trabajo...", enumera Laura Baena. Para evitar este tipo de situaciones, crearon este teléfono amarillo donde resolver cuestiones legales.

Tras la reforma aprobada en marzo del año pasado, las consultas por adaptación de jornada se han disparado. Representan el 16% del total, pero hay más: "En qué semana me puedo coger la baja por la mutua; una excedencia, cuándo me incorporo, qué me va a pasar...", cita Aurora Serrano, una de las asesoras de este servicio.

"Las preguntas estrella, sobre todo, son la reducción de jornada y la adaptación de jornada", resume. Porque sin miedo y sin desconfianza en la empresa, dicen desde 'Malasmadres', aumenta la seguridad y se garantiza mejor la conciliación laboral y familiar.