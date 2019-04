Un artículo editado por la Asociación de Empresarios de Sada equipara la homosexualidad con el incesto o la poligamia

Eduardo Lorenzo posa orgulloso junto a su artículo, titulado 'La homosexualidad es pecado'. En el escrito se pueden leer varias perlas. Entre ellas: "Una cosa es el homosexual discreto y respetable, y otra muy distinta el maricón ostentoso".

Lorenzo se defiende señalando que, a su parecer, "hacer una ostentación excesiva de la condición sexual es ridículo, lo hagan gais o heterosexuales". Este abogado gallego dice además que la homosexualidad está a la par que el incesto o la poligamia, y critica la celebración del Orgullo.

"Se nota que no sabe de lo que hable, pero aprovecha su situación para hacer daño y denostrar e infrahumanizar a todo un colectivo", critica Jesús Generelo, presidente Federación Española LGTB. Este artículo no ha gustado tampoco a muchos vecinos de Sada.

"Son opiniones homófobas y discriminatorias", denuncia Fran Montouto, portavoz de Sadamaioria. El texto está publicado en la revista de los Empresarios del pueblo, que, sin embargo, apoyan al articulista. "El artículo es correcto, creo que es oportuno y respetuoso", justifica Bernardo Valiño, presidente de la Asociación de Empresarios de Sada.

No obstante, la polémica no es nueva. Meses atrás, Lorenzo fue tachado de machista por otro artículo: "Me gusta recrearme en el gracejo de una mujer pizpireta cuando se contonea mientras friega la loza, con su cuerpo amoldado al mandil, a la esponja y al Fairy". Unas polémicas declaraciones que serán discutidas en el próximo pleno del Ayuntamiento.