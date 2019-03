Tuberías de cobre y sin diferencial: la peligrosa instalación eléctrica que mató a un hombre electrocutado en la ducha en Sabadell

Un hombre murió electrocutado el viernes pasado mientras se duchaba y todavía nadie ha explicado a su familia cómo ha podido ocurrir algo así.

El edificio está acordonado y desalojado desde este domingo, pero durante las 24 horas posteriores al suceso los vecinos siguieron haciendo vida normal. Aseguran, que el jueves ya empezaron a notar calambrazos cuando tocaban el agua. "Mi marido al ducharse le dio en el brazo y hasta ahora esta dolorido", explica una vecina.

"Habrá que denunciarlo, mi hermano ha perdido la vida. Por un fallo de quien sea, esto no se puede quedar así", explica María Giménez, hermana del fallecido. Los Mossos ya han abierto una investigación, según los expertos podría tratarse de un problema en la toma de tierra, que la luz esté enganchada a las tuberías de cobre del agua, algo habitual en las instalaciones antiguas.

"El cobre es el mejor conductor para la electricidad que existe, entonces al estar el cablecito enganchado al tubo de cobre recorre toda la instalación de agua del edificio", explica Pedro García Medina, experto en instalaciones eléctricas.

Además no saltó el diferencial bien por un fallo o porque directamente no lo tengan: "Si no tenemos diferencial corremos riesgo de electrocución dentro de nuestra propia vivienda". Por el momento los vecinos no podrán regresar a sus casas hasta que sea completamente seguro.