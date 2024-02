Una reyerta entre dos familias en las dependencias de la Guardia Civil de Barbate, en Cádiz, dejó a tres agentes heridos con lesiones leves. El suceso se produjo después de que una de las familias fuera al cuartel a interponer una denuncia por agresión, y mientras los agentes explicaban el procedimiento de denuncia, aparecieron los supuestos autores, quienes intentaron acceder por la fuerza al cuartel.

En ese momento, los tres guardias civiles que se encontraban en ese momento en el interior tuvieron que intervenir, por lo que recibieron varios golpes que les ocasionaron lesiones breves. Al parecer, las personas que protagonizaron la reyerta son miembros de clanes relacionados con el narcotráfico.

Tras lo ocurrido, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha lamentado el suceso y ha vuelto a denunciar la "inseguridad" con la que tienen que trabajar los agentes.

Por su parte, el Partido Popular ha denunciado este sábado que el Gobierno "mira para otro lado" ante la situación "insostenible" en el Campo de Gibraltar, donde "mantiene desprotegidos a los agentes mientras los delincuentes campan a sus anchas".

Tras conocerse la noticia de que tres agentes habían resultado heridos, fuentes del PP han exigido refuerzos materiales y de personal al considerar que los agentes están "a merced de la brutalidad del crimenorganizado en las costas de Cádiz".

En este sentido, los populares estiman que se debe reforzar con urgencia la investigación judicial, diseñar un plan específico para la zona y desplegar más agentes y que estén mejor equipados. "El sacrificio de nuestros agentes merece otro ministro y otras políticas. No cambiar nada es deshonrar el esfuerzo de la Guardia Civil", han subrayado en referencia a Grande-Marlaka, a lo que han añadido: "Por más que quiera escapar de responder en las sesiones plenarias, no le haremos fácil la vida a un ministro cuya continuidad insulta a los españoles en general y a la Guardia Civil en particular".