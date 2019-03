Tranquilidad en la primera de las cuatro jornadas de huelga de controladores aéreos

En la primera jornada de huelga de controles aéreos de las cuatro que tienen prevista llevar a cabo todo se resuelve sin incidencias aunque con incertidumbre y desconocimiento. "¿Cómo, que hay huelga hoy? Pues nos acabamos de enterar", responden Fina y María José Blanco, dos aragonesas de La Almunia de Doña Godina que a las 13.00 horas tienen previsto volar hacia Tallín, la capital estonia, siempre que su vuelo no sufra retrasos, claro.

A primera hora de la mañana nadie les puede asegurar que van a tener suerte y que su avión no se va a ver afectado finalmente por los paros convocados por la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), que para hoy están establecidos entre las 10.00 y las 13.00 horas.

Justo cuando el reloj ha marcado las diez de la mañana, hora en la que ha comenzado la huelga, las pantallas de la Terminal 1 del aeropuerto madrileño no anunciaban ningún retraso para tranquilidad de estas dos mujeres, que seguían sin creérselo. "¿Esto no será una cámara oculta no?", han preguntado ambas entre risas, quienes esperaban que todo saliera bien para poder llegar puntuales a su destino.

Explican que les ha tocado madrugón: "Hemos cogido un tren a las siete de la mañana", y que además tienen cita con un crucero en Tallín, hasta donde acudirán con sus maridos, quienes ajenos a estas noticias y apoyados en una pared de la terminal, guardaban las maletas antes de recibir las noticias.

Sin tiempo para más, la comitiva ha puesto rumbo al mostrador de su aerolínea para pedir más información al respecto y ganar un poco de tranquilidad. También cerca de las pantallas estaba Fernando Altúnez, un venezolano al que la huelga le ha pillado igualmente por sorpresa, puesto que estos días ha estado fuera de España.

"Voy para Venezuela pero vengo desde Bruselas, estoy aquí haciendo escala", confirma el viajero, quien al enterarse de que los paros que terminan a la una de la tarde, respira. "Menos mal, así no me retraso porque justo tengo el vuelo a las cuatro de la tarde", confiesa antes de retomar su paciente espera, que aún le tendrá esperando unas cuantas horas más en la Terminal 1 antes de volver a casa.

Menos tiempo en el aeropuerto les quedaba a Paula Rodríguez y Manuel Pérez, quienes justo antes de pasar el control de embarque de la terminal 2 reponían fuerzas cuando la huelga llevaba ya una hora en marcha.

"Acabamos de llegar y, aunque no sabíamos que había huelga, en las pantallas no ponía nada, así que suponemos que saldremos sin problema, de hecho ahora ya vamos para el control", han explicado ambos, que a esta hora ya han partido hacia sus vacaciones.

Zurich, Roma, Washington, Munich, Tenerife, Moscú, Lisboa, Palma de Mallorca... por la mañana todos los destinos han mantenido la hora prevista y la temida palabra "retrasado" coloreada de rojo brillaba por su ausencia en las pantallas de las diferentes terminales.

Seguramente se habrá producido algún retraso rutinario, como cualquier otro día, pero parece que, pese a ser jornada de paros, la mayoría de los viajeros -ya fueran veraneantes, turistas o jóvenes que regresaban a casa- han podido volar a su hora.

Este domingo, nueva jornada de paros parciales por parte de los controladores aéreos, pero en esta ocasión programados para la sesión de tarde y en horario de 17.00 horas a 20.00 horas.Si tiene más o menos incidencia lo sabremos mañana, lo que está claro es que varios se pondrán nerviosos, como ha ocurrido, aunque finalmente todo apunta a que muy pocos, o quizá nadie, se han llevado un disgusto.