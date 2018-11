Suspenden las clases este lunes en 12 municipios de Alicante y uno de Valencia ante los avisos de fuertes lluvias

Se trata de La Xara, Xàbia, Pedreguer, Pueblo Nuevo, El Verger, Murla, Beniarbeig, Denia Els Poblets, Vall de Laguar, Teulada-Moraira en la provincia de Alicante y la localidad de Alginet en Valencia .

La Conselleria de Educación recomienda a los ciudadanos informarse a través de los canales oficiales de los ayuntamientos y del 112 de la Generalitat de los municipios en los que se suspenda la actividad escolar, ya que la decisión de esa cancelación la adopta cada ayuntamiento.

De hecho, desde el Twitter oficial del 112 se comunica que ante las previsiones meteorológicas para este lunes y las preemergencias por lluvias establecidas por el Centro de Coordinación de Emergencias no se ha emitido ningún aviso de suspensión generalizada de clases en los centros escolares valencianos.

En el caso del Ayuntamiento de Valencia, el consistorio confirma que en los centros educativos habrá clase y "si la situación de alerta meteorológica prevista por AEMET presentara novedades por riesgo de lluvias muy intensas (alerta roja), se informará al respecto".

En términos similares se ha pronunciado la Universitat Politècnica de València, que ante el nivel de alerta amarilla que se mantiene para este lunes, señala que permanecerán "atentos a las predicciones" y si aumenta el riesgo, "se suspendería la actividad docente y laboral" del lunes.

Sin embargo, la Universidad de Valencia sí ha decidida suspender las actividades en el Campus de Ontinyent por la situación de "riesgo extremo", pero la mantiene en Blasco Ibáñez y Tarongers en València capital y Burjassot-Paterna, dado que no se prevé riesgos.

No obstante, indica que los miembros de la comunidad universitaria que no puedan desplazarse a los campus universitarios por causas meteorológicas, no se verán afectados. En todo caso, recomienda extremar al máximo los desplazamientos, especialmente en las zonas de alerta alta.

La última actualización de preemergencias activas del 112 establece nivel naranja en todo el litoral de Castellón; nivel rojo en el interior y litoral sur de Valencia y naranja en el litoral norte, y rojo en el litoral norte de Alicante y naranja en el sur.