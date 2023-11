Si cogemos nuestro vehículo en los días de viento lidiaremos con un mayor consumo de gasolina y una mayor inestabilidad. Pero estos sencillos trucos, quizá, te ayuden a llevarlo mejor.

Mantén tu coche a punto

El mantenimiento es esencial, y aunque es una frase muy evidente a veces se nos olvida. Por eso siempre que hablamos con expertos, nos lo recuerdan, y dentro de ese mantenimiento insisten en que una de las partes más importantes es tener los neumáticos en correctas condiciones.

Las dos manos en el volante

No debería ser excepcional conducir con ambas manos en el volante, pero a veces nos relajamos. Sin embargo, con solo una mano, a altas velocidades, perdemos destreza y ante un imprevisto, tendemos al volantazo. Con ambas manos, controlaremos cada grado del giro y evitaremos posibles accidentes.

Precaución, amigo conductor

Controlar la velocidad es clave. Más allá de lo obvio, que es respetar las normas, los expertos recomiendan ir a poca velocidad y en marchas cortas. Estas dos cosas nos darán mayor control del coche.

Ojo a todo lo que te pare el viento

Esto aplica a túneles, muretes, árboles y también a camiones y demás vehículos a los que adelantes. Si te está parando el viento lateral, cuando lo rebases, notarás la ráfaga. Mantente estable y evita el volantazo.

Elige tu carril

El código dice que circules por el carril derecho en carretera. Sin embargo, con viento, mejor ir por el centro del carril central, para poder reaccionar más fácilmente. A este consejo, los expertos como Sergio Fernández, formador del RACE, añaden otro: "Hay que mantener siempre la concentración y también la distancia de seguridad".

Cuidado con lo que te encuentras en la calzada

Aquí hablamos de dos cosas. Por un lado, objetos o restos vegetales que puedan haberse volado hasta la carretera. Por otro, patinetes, bicis y otros vehículos más inestables, que corren aún más peligro en los días de viento.

Conoce el comportamiento de tu coche

Si tienes vehículos altos, tipo SUV, has de saber que son más inestables, más tendentes al vuelco. Por ello, tu conducción habrá de tenerlo en cuenta.

¡Ah! Y si tu coche (SUV o no) lleva baca... no la uses. Esa carga te hará más inestable.