Sanidad retrasa la edad de vacunación de la varicela hasta los doce años

AFIRMAN QUE SE ABUSA DE LA VACUNA

Ya no hay vacunas de la varicela en las farmacias de media España. Desde Sanidad se ha decidido que no será necesario vacunar a los menores hasta los doce años, y ni siquiera se podrá hacer en el ámbito privado. Aseguran que se ha abusado, sin embargo los pediatras discuten la medida y dicen que no se puede prohibir a los padres comprar la vacuna.