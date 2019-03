Julio, enfermo de Hepatitis C tratado con 'Sovaldi': "He vuelto a nacer"

PIDE LA CONCIENCIACIÓN DE LOS POLÍTICOS

En el hospital 12 de octubre de Madrid sigue la protesta de los enfermos de Hepatitis C. Exigen que el Ministerio de Sanidad responda y le piden una reunión con Alfonso Alonso. Denuncian que con buenas palabras no les vale y que seguirán con su movilización hasta conseguir su objetivo. Julio, enfermo de Hepatitis C tratado con 'Sovaldi' explica que recibir esta medicación le ha supuesto "volver a nacer". Julio ha añadido que ha pasado de estar "al borde de la muerte" a "poder vivir y además sin efectos secundarios" y ha destacado que se ha curado y tiene esperanza de vida.