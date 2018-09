¿Regenera el pelo caído o retrasa sólo su caída? Toda la verdad sobre el crecepelo de ambientador de sándalo

NO ES VERDAD TODO LO QUE SE HA DICHO

Se ha armado mucho revuelo con la noticia de que el ambientador de sándalo es el primer crecepelo natural, pero sentimos decirles que esto no es exactamente así. El ensayo todavía no ha terminado, por tanto, todavía no saben si funciona o no en humanos. El laboratorio aclara algo más: el sándalo no regenera el pelo caído, sólo retrasa su caída.