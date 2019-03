Los recortes llevan a 800.000 niños a vivir bajo el umbral de la pobreza

Madre de dos hijos, con discapacidad y, este año, sin ayuda para libros de texto. Su hijo, de 14 años solo ha podido ir a clase con un boli y un cuaderno. "El niño se niega a ir al colegio, este panorama lo sufren muchas familias", afirma.



Son muchos los padres que no pueden permitirse pagar su educación, su comida o su casa. Mientras, cada vez más niños viven en familias en apuros. Las administraciones recortan en ayudas a la infancia, la inversión no para de caer desde 2010, un recorte de 6.370 millones de euros que suponen 772 euros por cada niño.



El problema de la pobreza se concentra además en los hogares con hijos. Casi un millón de familias con niños tienen a todos sus adultos en paro. Si ya así es difícil hacer frente a los gastos, más aún cuando se acaban las ayudas.



La oposión denuncia que Las Palmas de Gran Canaria acaba de eliminar una partida de 105.00 euros para ayudas escolares. En Ciudad Real, la atención temprana ya solo se da a niños hasta tres años. Antes eran atendidos hasta los seis. Muchas familias han tenido que pagarlo de su bolsillo y las becas comedor, siguen cayendo, Madrid las ha reducido a la mitad en solo dos años.



Marta Arias, directora de sensibilización y políticas de la infancia de Unicef, advierte de que "no son sólo las becas a los niños, hay otros aspectos que tienen que ver con los ingresos de las familias como las prestaciones por desempleo".



Ana Sastre, directora de sensibilización y políticas de infancia de Save the Children afirma que "del incremento de 32 millones destinado a familia e infancia, si se divide para los niños que están en riesgo de probleza, supondría para cada niño un incremento de 11 euros para cada niño".

Pobreza infantil que han denunciado ONG como Cáritas y Unicef y que ha llamado la atención de la prensa internacional, que habla de una década perdida para los niños españoles.