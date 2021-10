Este sábado en Salvados Gonzo entrevista a Barack Obama y a Bruce Springsteen en el programa dedicado a Afganistán. El tándem del presidente de los Estados Unidos y el músico, cantante y compositor se debe a la presentación de su nuevo libro conjunto 'Renegados: Born in the USA' inspirado en las conversaciones de su podcast de Spotify.

A raíz de su aparición en Salvados muchos están repasando la trayectoria del 44º presidente de los Estados Unidos de América. La agenda del que fue presidente del país desde enero 2009 a enero 2017 (durante dos legislaturas) y ganador del premio Nobel de la Paz en 2009, está llena de eventos, premios y presentaciones. Desde que dejó paso a su sucesor el polémico, Donal Trump, se posicionó a un lado de la vida política, pero sigue estando muy presente en la vida pública estadounidense.

En el 2020 Obama apoyó la campaña a la presidencia del actual presidente de los EEUU Joe Biden, el que fue su ex-vicepresidente. Asimismo, el 17 de noviembre del 2020 publicó el primer volumen de sus memorias 'Una Tierra Prometida' con la editorial Penguin Random House. Biografía en la que cuenta cómo pasó de ser un joven con ambiciones a convertirse en el primer presidente afroamanericano de los Estados Unidos.

Con su buen amigo Bruce Springsteen

"Dos amigos de siempre comparten una conversación íntima y urgente sobre la vida, la música y su perdurable amor por Estados Unidos" así comienza la descripción de 'Renegados: Born in the USA' el libro de Barack Obama y Bruce Springsteen en su web oficial. En 'Renegados' no solo se recogen las conversaciones de Springsteen y Obama en los 8 capítulos de su podcast 'Higher Ground', además se incluyen más de 350 fotografías y contenido nunca visto.

En las más de 300 páginas, ambos iconos dialogan sobre su amistad, sobre la raza en Estados Unidos y sobre la música. Pero también se adentran en temas más personales como su visión de la masculinidad, la paternidad o como ven el futuro de EEUU. Por supuesto, hay un tema que no pasan por alto: 'el sueño americano' y la distancia de este con la realidad en el país.

'Renegados: Born in the USA' podrá comprarse a nivel mundial a partir del 26 de octubre, según la información de su web. Hasta entonces, tendremos que conformarnos con 'Una Tierra prometida' la anterior publicación del 2020 de Barack Obama y con la música de Springsteen.

Michelle y Barack Obama

Obama, a sus 60 años, comparte su vida personal con su mujer Michelle Obama (y con sus dos hijas) con la que además está inmerso en proyectos de promoción de la educación y poseen una productora conjunta: Higher Ground Productions. Con la que desde 2018 firmaron un acuerdo con Netflix para producir películas y series como las conocidas 'American Factory'; 'Becoming', un documental basado en la biografía de Michelle Obama y 'Crip Camp'.