"Lo que se cura es la homofobia, no la homosexualidad"

De Irala es vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra y sus controvertidas opiniones sobre la homosexualidad son capaces de incendiar a los colectivos gays de cualquier parte del mundo. Esta vez ha ocurrido en Costa Rica, donde el clamor popular contra el profesor español ha estallado a raíz de su participación en el Congreso Centroamericano de Bioética.

'Existe un componente bioético en la homosexualidad'

Jokin debía tomar la palabra como ponente en este Congreso subvencionado por el Gobierno costarricense y considerado de interés público; pero la idea no ha convencido a los activistas homosexuales del país, conscientes del discurso que promulga el polémico profesor español. De Irala parte de la base de que “existe un componente bioético en la homosexualidad”.

Los colectivos gays de Costa Rica han puesto la voz en el cielo al grito de “Somos incurables”, en clara alusión a las declaraciones de Jokin de Irala en las que afirmaba que ser la homosexualidad tiene cura. “Hoy en día hay colectivos de exgays y efectivamente hay personas que se reencuentran con su heterosexualidad una vez que el terapeuta lograr curar ese dolor que le ha causado la homosexualidad”, aseguraba el profesor De Irala.

Finalmente, el profesor español ha decidido cancelar su intervención temiendo que sus palabras tengan consecuencias jurídicas. “Yo he sido invitado para informar de cosas que están siendo publicadas en revistas médicas. Lamentablemente no me encuentro con un ambiente de respeto. No me encuentro libre”, argumentaba De Irala.