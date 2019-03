Protestas en decenas de ciudades contra la ley de Gallardón

Son miles de personas las que han salido a la calle en Madrid exigiendo la retirada de la polémica ley del aborto de Gallardón. El derecho a decidir libremente se ha convertido en una de las reivindicaciones principales en el Día Internacional de la Mujer pero no es la única.

Se trata de una protesta contra los recortes que están sufriendo los derechos fundamentales de las mujeres. Ponen el foco en la violencia de género, en el paro y en la brecha salarial existente entre hombres y mujeres. Dicen que con este gobierno lo estamos perdiendo todo y aseguran que su política de recortes nos está llevando a un retroceso absoluto en materia de igualdad.

La marcha ha discurrido de Cibeles a la Plaza de España en un ambiente festivo, detrás de una gran pancarta con un triple lema: "En nuestros úteros, no se legisla", "Nuestros cuerpos no se maltratan" y "Nuestros derechos no se recortan".

Grupos de mujeres jóvenes y familias, sobre todo, han coreado lemas reclamando al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que no ponga en marcha la reforma del aborto o a la Conferencia Episcopal que no se "inmiscuya en las libertades de las mujeres".