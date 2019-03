La Policía califica de "inmoral pero no delictiva" la actitud de los seguidores del PSV

POLÉMICA POR LA ACTITUD DE LOS AFICIONADOS

Fue una actitud poco ética pero no un delito. Los agentes justifican así que no detuvieran a los seguidores del PSV que humillaron a un grupo de mujeres que estaba pidiendo. La embajada holandesa ha pedido información. Desde el sindicato de policías creen que tirar monedas y decirles que no vengan a Europa podría ser un delito de odio.