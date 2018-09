Falta de profesores, colegios sin construir y clases en barracones: el curso arranca con huelgas por la situación de los centros

Con chaleco reflectante, casco, y gafas de obra: primer día de colegio en Getafe. "Este colegio, en vez de un colegio es una obra", cuentan. Una obra inacabada. Porque al Miguel de Cervantes, en vez de niños cargados de material escolar, entran obreros cargados de material de obra.

"Tenemos un comedor que va a estar saturado porque no han construido el nuevo comedor, no tenemos gimnasio porque no le han construido, nos faltan seis aulas porque no han construido todas las aulas", explica Sara Hernández, alcaldesa de Getafe.

Unos 200 alumnos sin aula darán clase en los pasillos. Las de otro colegio de Valdebebas tendrían que haber empezado en abril y lo hicieron en agosto. Así que a un lado obreros, al otro niños. Se repite el material de obra tirado en el patio y los niños sin aula.

En otro centro, silencio: primer día de clases sin niños, no empiezan el curso porque faltan orientadores. "El curso pasado el colegio tenía un tercio de alumnos con necesidades", aseguran algunos de los padres.

En Cantabria los niños están en el patio porque no tienen profesores. Están protestando frente a la Consejería de Educación. Más del 60% ha secundado la huelga contra la eliminación parcial de la jornada reducida de septiembre y junio.

En Ourense protestan porque hay más niños en un aula de infantil de los 25 permitidos. En Alicante en el colegio de la Almadraba, 160 niños empezarán las clases en barracones, que ya son de dos plantes. Educación dice que se ha invertido, pero que en cuatro años, no da tiempo a todo.