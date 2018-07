Polémica aparición de Ed Sheeran en el primer capítulo de la séptima temporada de 'Juego de Tronos'

Los fans de 'Juego de Tronos' han estado muy activos en las redes sociales durante el estreno del primer capítulo de la séptima temporada. En Twitter se han visto opiniones de todo tipo: unos han alabado la aparición de Ed Sheeran, pero muchos no han aceptado su participación y le han deseado la muerte en la ficción.

"Ed Sheeran logró en un minuto lo que cinco libros y seis temporadas no pudieron: que la gente le deje de odiar por un breve momento a los Lannisters", comentaba un usuario, mientras que otros no aceptaron su aparición: "No supero que Ed Sheeran haya salido en Juego de Tronos". Además algunos aseguraban no haber visto el capítulo por este motivo: "Vi a Ed Sheeran, cerré HBO y me fui a dormir". A pesar de todo algunos comentarios fueron más positivos: "#GameOfThrones + Ed Sheeran lo mejor que he visto"

En la ficción, Sheeran aparece descansando en un bosque e interpreta una canción a capela. Durante esta escena, Arya Stark, una de las protagonistas, pasa por su lado montada a caballo y comenta al grupo de soldados que aparecen con Sheraan que "es una canción bonita": "Nunca la había oído antes".

Los seguidores de 'Juego de Tronos' se han dado cuenta que la canción que canta en el primer capítulo, 'Manos de Oro', aparece en los libros en los que se basa la serie.

La polémica que ha suscitado el cantante no ha sido la única y es que la redes han ardido por una de las localizaciones de este nuevo capítulo. Muchos usuarios se dieron cuenta de que Rocadragón en realidad era la pirámide Quetzalcoatl en Teotihuacán y criticaron la serie por no esconder los suficiente la localización real.