El PNV llama 'Hitler vitoriano' al alcalde Javier Maroto por sus declaraciones xenófobas

Amir llegó a Vitoria a montar un locutorio y ahora está indignado porque dice que "el alcalde popuplar se ha vuelto a pasar de la raya". Además, afirma: "Yo en mi vida he cobrado una ayuda. He venido a trabajar". No es el único que piensa así, ya que el enfado recorre las calles de la ciudad. Uno de los vecinos asegura que el alcalde está "equivocado porque han ido a trabajar".

Marroquíes y argelinos fueron el blanco de las últimas declaraciones de Javier Maroto, el regidor de Vitoria. Éste les acusó de vivir de las ayudas sociales. Asimismo, el PNV denuncia que son maniobras de dictador y dice: "Se ha convertido en el Hitler vitoriano. No hay que olvidar que Hitler ganó unas elecciones exacerbando la confrontación de los judíos".

El PP, por su parte, se defiende diciendo que "cuando hace una comparación del alcalde con Hitler, está insultando a los ciudadanos". Sin embargo, hay asociaciones de inmigrantes creen que las declaraciones del alcalde son una estrategia electoral. Fede García, portavoz del SOS Racismo, asegura que "hacen campaña creyendo que así van a conseguir votos complementarios".

En este aspecto, Javier Maroto no es el único alcalde vasco que ha arremetido contra los inmigrantes. El primer edil de Sestao también fue pillado llamando "mierda" a los inmigrantes, a los que después pidió disculpas.

Además, en Badalona no olvidan la campaña electoral que hizo Xabier Albiol. El Popular se paseó por las calles entregando folletos racistas y fue beligerante en sus mítines. Al final se convirtió en alcalde de Badalona pero tuvo que ir al juzgado a responer por un delito de incitación al odio.