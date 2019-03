El plan del Gobierno para tratar a los enfermos de Hepatitis C no estará terminado hasta marzo

EL DOCUMENTO INCLUIRÁ LOS NUEVOS FÁRMACOS APROBADOS

El Gobierno trabaja en un plan para tratar a los enfermos de Hepatitis C y para ello ha creado un comité de expertos. En tres semanas tendrá listo un documento en el que se conocerán los nuevos medicamentos que se aplicarán y los nuevos criterios para prescribirlos. También se elabora una lista de pacientes de Hepatitis C en España. Según los cálculos del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, hasta marzo el plan no estará finalizado, lo que supone demasiado tiempo para muchos enfermos.