Los pediatras revindican que su profesión se reconozca en la legislación española

Iván Carabaño, jefe de pediatría del Hospital Rey Juan Carlos, lleva doce años tratando a los más pequeños como pediatra especialista en aparato digestivo pero lo hace por amor a su profesión porque su especialidad no está reconocida oficialmente en la legislación española: “A un adulto no se le cuida igual que a un niño. El niño no es una copia de un paciente adulto trasladada a una reducción de tamaño”.

Por eso los pediatras se quejan de que se contraten a médicos de adultos para atender a los niños. ”Hay zonas de España, donde debido a la carencia de pediatras, hay hasta un 40% de las plazas de pediatras cubiertas por médicos de familias” afirma Antonio Nieto, vicepresidente de la Asociación Española de Pediatría.

Un problema, dicen, porque la formación que reciben muchos médicos es insuficiente. “Ningún digestivo, ningún gastroenterólogo de adultos se ha enfrentado con una enterocolitis necrotizante. Raramente habrá lidiado con una invaginación intestinal, ósea que hay entidades que son propias y privativas de los niños” cuenta Carabaño.

Y que si no se saben tratar, pueden producir incluso la muerte: “Hay artículos que sugieren que muchas muertes que se producen en la infancia en el Reino Unido se podrían haber evitado de haber sido estos pacientes atendidos por médicos con una formación pediátrica suficiente” explica Antonio Nieto.

Su reivindicación ya está en el Consejo de Ministros, a la espera de que su profesión se regule, como en otros países europeos.