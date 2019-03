El Parlamento catalán aprueba un presupuesto especial para el tratamiento de la hepatitis C

Sólo en Cataluña, unos 500 enfermos podrían morir en los próximos meses si no reciben un nuevo tratamiento contra la hepatitis C. Cuesta unos 600 euros en Egipto, pero casi 100.000 euros en los países ricos. La Agencia Española del Medicamento ha decidido ya qué pacientes lo recibirán, pero aún no han fijado un precio justo con la farmacéutica.

"Los enfermos que tengan una esperanza de vida de menos de 12 meses, podrían morir si no reciben el nuevo medicamento", asegura Juan Fernández, presidente de la Asociación Catalana de Enfermos de Hepatitis (ASSCAT). Un tratamiento revolucionario que ya ha sido aprobado por la Agencia del Medicamento en Estados Unidos.

En España, sólo se ha aprobado qué personas podrían recibirlo: enfermos cuya vida corra peligro en los próximos doce meses. El problema es que no se ha establecido cuál es el precio de este medicamento en España. El laboratorio sólo un paga un número limitado de tratamientos, "insuficientes", según los pacientes.

Así que, por primera vez, han conseguido que el parlamento autonómico catalán se comprometa a aprobar una partida presupuestaria que cubra a todos los enfermos terminales. "La gente no se puede morir teniendo un tratamiento eficaz y eficiente", afirma Antonio.

Los pacientes denuncian que los virus no pueden ser tratados como potencias económicas y que el Gobierno debería garantizar los medicamentos que salvan vidas. "las leyes lo dicen que yo no tengo que pagar nada porque tengo derechos", afirma Antonio, enfermo de hepatitis C. Con varios tratamientos fallidos en su expediente, sabe que aún tendría que esperar para recibir este tratamiento. En este aspecto, señala que "es muy duro que alguien diga tú sí y tú no, y haya que esperar".

Se calcula que en España hay unos 800.000 personas infectadas con hepatitis C, de las cuales, sólo un tercio están diagnosticadas. Pedro es uno de los enfermos que asegura que "muchos no podrían acceder a estos tratamientos si no los cubre la Seguridad Social". Ahora esperan que la iniciativa se apruebe no sólo en Cataluña, sino también en el Parlamento Nacional.