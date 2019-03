Un padre mata a su bebé porque "no paraba de llorar"

Christian Rodríguez, un joven de 24 años del Bronx, Nueva York, ha admitido que mató a su bebé de un mes porque "no paraba de llorar", según publica 'New York Post'.

Rodríguez contó que "intentaba maniobrar con el cochecito hasta el dormitorio, cuando Aiden (el bebé) se golpeó la cabeza contra el marco de la puerta". "Está bien, accidentalmente golpeé la cabeza de Aiden contra la puerta y él no paró de llorar", admitió el padre de cuatro hijos a los investigadores, según la denuncia penal.

Fue entonces cuando, según dijo el joven del Bronx, se "enfadó" porque el bebé "no paraba de llorar". "Me frustré y lo tiré al suelo", reconoció. Cuando el bebé fue llevado al Hospital Lincoln, ya no tenía pulso.

Un examen de TAC muestra una larga lista de lesiones, que incluyen varias fracturas en el cráneo, múltiples hemorragias cerebrales, hematomas en ambos lados de la cabeza y un desplazamiento de la línea media de tres milímetros del cerebro del niño. Los médicos llamaron a la Policía, que interrogó a los padres de Aiden antes de dejar en libertad a la madre del bebé.

No es la primera vez que Christian Rodríguez, que tiene cuatro hijos, es acusado de maltrato. En 2015 ya se declaró culpable de un delito menor contra otro de sus hijos que, por entonces, tenía tres meses, según informó la fiscal Astrid Borgstedt. Desde ese momento, se le prohibió ver al menor, cuya madre no era la misma que la de Aiden.