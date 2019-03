Ortega Cano puede ser tratado en prisión, según el forense

SU PATOLOGÍA NO LE IMPIDE CUMPLIR CONDENA

José Ortega Cano no abandonará la cárcel debido a sus problemas cardiacos, tal como pedía su abogado. Tras someterse a un examen médico, el forense ha concluido que su patología no le impide cumplir condena, que puede ser tratado en el centro penitenciario y que no hay riesgo de que empeore su salud.